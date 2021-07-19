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Китайская баскетболистка в 14 лет выросла до 226 см и все еще растет!

Профессиональный баскетбол – игра высоких и атлетичных людей.

Редкие исключения вроде 160-сантиметрового Маггси Богза, 165-сантиметрового Эрла Бойкинса или 168-сантиметрового Спадда Уэбба, игравших в НБА, не противоречат существующей закономерности: средний рост баскетболистов сильно отличается от среднего роста подавляющего большинства людей, не имеющих отношения к данному виду спорта.

К примеру, усредненный рост представителей НБА в этому году составляет 197,2 сантиметра, причем этот показатель является самым низким за последние 40 лет.

Тем не менее к позиции центрового, которую обычно занимает самый высокий игрок на площадке, по-прежнему относятся с трепетом. Болельщики знают, насколько доминирующей силой за счет габаритов и умений были великие Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Арвидас Сабонис, Шакил О’Нил и многие их визави. 

Но никто из них, даже Яо Мин с ростом 229 сантиметров, с которым часто сравнивают героиню текста, не доминировал над соперником так сильно.

Знакомьтесь с Чжан Цзыюй. Этой девушке всего 14 лет, и ее рост составляет 226 сантиметров, пишет tribuna.com


Разлетевшееся по всему миру видео выступления баскетболистки из КНР впервые опубликовали в китайской соцсети Weibo. Там же привели ее статистику в финальном матче местной молодежной женской лиги (U15): 42 очка, 25 подборов и 6 блок-шотов. 

Чжан Цзыюй всегда выделялась на фоне детей. В школу она пришла 160-сантиметровой девочкой, к шестому классу достигла уже 2 метров 8 сантиметров – столько же сейчас у «больших» Андре Драммонда, Энтони Дэвиса и универсального форварда Кевина Дюрэнта. Спортсменка уже давно выше своих кумиров – Джеймса Хардена и Леброна Джеймса.

Девушка практически не прыгает, даже во время стартового спорного она просто смахивает мяч в сторону. Под кольцом ей тоже достаточно лишь слегка приподняться на носки. С одной стороны, оппоненты редко достают хотя бы до ее подбородка, с другой – лишние передвижения могут оказаться слишком опасными для суставов растущего 14-летнего организма.


Даже самая высокая представительница современной женской НБА Бриттни Гринер ниже китаянки на 20 сантиметров. Среди спортсменок лишь польская баскетболистка Малгожата Дыдек могла похвастать схожими габаритами (218 см) и неплохой баскетбольной карьерой, так как успела поиграть в Испании и США. К сожалению, в 2011 Малгожата скончалась на четвертом месяце беременности, когда ей было только 37 лет.

Настолько высокие люди нередко страдают от большого количества проблем со здоровьем. Сам чрезмерный рост, а также увеличенный размер конечностей и костных частей организма человека может быть обусловлен акромегалией и гигантизмом – заболеваниями, связанными с повышенной выработкой гормона роста. Кроме того, повышенную нагрузку не выдерживают суставы, сосуды и сердце.

Однако китайские медиа пишут, что Чжан Цзыюй не испытывает проблем с секрецией соматропина. Причину ее выдающихся данных видят в доставшихся девушке генах: ее родители были профессиональными баскетболистами, а мать Юй Ин даже выступала за сборную Китая.

Скорее всего, уже в ближайшее время такая честь будет предоставлена и Чжан Цзыюй.
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