Форвард Дебелко и полузащитник Диасамидзе покинули солигорский "Шахтер"
Солигорский «Шахтер» объявил о уходе из команды украинского нападающего Романа Дебелко.
На счету форварда два гола за солигорчан в 12 матчах во всех турнирах. Дебелко помог команде завоевать Суперкубок Беларуси-2021.
«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба команды.
Также сообщается об уходе из команды Георгия Диасамидзе. Полузащитник «Шахтера» перешел в тбилисский «Локомотив». Контракт подписан до конца 2022 года.
В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах (287 минут).
Источник: tribuna.com
10:46 19/07/2021
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