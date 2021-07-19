На счету форварда два гола за солигорчан в 12 матчах во всех турнирах. Дебелко помог команде завоевать Суперкубок Беларуси-2021.





«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба команды.





Также сообщается об уходе из команды Георгия Диасамидзе. Полузащитник «Шахтера» перешел в тбилисский «Локомотив». Контракт подписан до конца 2022 года.





В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах (287 минут).