Вторая лига. «Малорита» не смогла поехать на выездной матч к «Пружанам». «Сенно» не отправилось в Поставы
Матч 9-го тура чемпионата среди команд второй лиги «Пружаны» — «Малорита» не состоится. Гости не смогли выехать на выездной матч.
Таким образом, пишет Трибуна, футбольному клубу «Малорита» будет присуждено техническое поражение 3:0, передает пресс-служба клуба.
Отметим, что до этого «Малорита» не проиграла ни одной игры.
Также клуб «Сенно», который уже вышел в финальный областной раунд, не поехал в гости к «Поставам». «Сенно» засчитано техпоражение.
08:50 19/07/2021
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