На Олимпиаде в Токио будет интершум с предыдущих Игр

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На Играх в Токио будет звуковое сопровождение с минувших Олимпиад, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.





По словам руководителя МОК, пишет Sputnik, спортсмены будут выступать на фоне голосовой поддержки болельщиков. И для каждого вида спорта задействуют иммерсивную звуковую систему с характерным только для него шумом трибун.





Бах также отметил, что меры профилактики против коронавируса, принятые организаторами, сделают спортивное событие самым строгим не только по меркам Японии, но и всего мира.





Известно, что на Играх будут работать 16 тысяч журналистов из 200 государств.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии, как и многие другие соревнования (в том числе отборочные к Играм), ее перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.





Беларусь на играх в Токио представят 109 спортсменов в 20 видах. Традиционные медальные надежды возлагаются на легкую атлетику, греблю, прыжки на батуте и художественную гимнастику.