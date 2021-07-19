+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Олимпиаде в Токио будет интершум с предыдущих Игр

Организаторы хотят, чтобы атлеты, несмотря на пустые трибуны, чувствовали себя в окружении болельщиков.

© REUTERS / THOMAS PETER

На Играх в Токио будет звуковое сопровождение с минувших Олимпиад, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По словам руководителя МОК, пишет Sputnik, спортсмены будут выступать на фоне голосовой поддержки болельщиков. И для каждого вида спорта задействуют иммерсивную звуковую систему с характерным только для него шумом трибун.

Бах также отметил, что меры профилактики против коронавируса, принятые организаторами, сделают спортивное событие самым строгим не только по меркам Японии, но и всего мира.

Известно, что на Играх будут работать 16 тысяч журналистов из 200 государств.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии, как и многие другие соревнования (в том числе отборочные к Играм), ее перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Беларусь на играх в Токио представят 109 спортсменов в 20 видах. Традиционные медальные надежды возлагаются на легкую атлетику, греблю, прыжки на батуте и художественную гимнастику.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]