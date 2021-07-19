







Давайте вглядимся и получим базовое представление, пишет Трибуна.





• Деревня расположена на острове Харуми в центральном районе Токио. Она состоит из 21 здания (от 14 до 18 этажей), там около 3600 комнат. Ожидается, что в общей сложности в деревне остановятся 18 тысяч спортсменов и представителей команд.

• Комнаты разные – от больших (110 квадратных метров на 8 человек) до более скромных, стандартных номеров. Кто с кем будет жить – решают не организаторы, а сами команды.





Обстановка в комнатах довольно минималистичная: только кровати, тумбочки и шкафы. К изголовью каждой кровати прикреплены небольшие лампы. Кровати, кстати, тоже необычные – они сделаны из картона.





Этот факт позабавил экс-гимнастку Ксению Санкович, которую не раз видели в компании Лукашенко. Правда, спортсменка, поставившая автограф под письмом за режим, так и не могла понять, почему кровати собирали именно из картонка. Свою версию ей предложила другая бывшая «художница» и подписантка за Лукашенко – чтобы олимпийцы не могли заниматься сексом.





«Так вот почему кровати картонные. Спасибо, что Екатерина Галкина разъяснила. А я-то думала экология и все такое...» – написала Санкович в своем Instagram.









На самом деле, задумка в том, чтобы после Игр кровати можно было легко разобрать, а картон отправить на переработку. Матрасы после Олимпиады тоже переработают. Экология превыше всего.





Организаторы заверяют: этот картон прочнее дерева, кровати выдерживают до 200 кг. При этом они не переносят резких движений и прыжков, потому что разработаны для использования одним человеком, так что их уже прозвали «антисексуальными».





• Помимо жилых номеров в деревне много и других зданий – огромная столовая, фитнес-центр и место, где спортсмены могут посидеть в спокойной обстановке и попробовать известные японские блюда (вроде окономияки – жареных лепешек, тэппанъяки – еды, приготовленной на специальной широкой железной сковороде).





• Столовая двухэтажная. Столики разделены пластиковыми панелями – разумеется, чтобы минимизировать риски заражения. У спортсменов в столовой будут кое-какие обязанности: организаторы ждут, что после приема пищи участники Игр самостоятельно протрут столы и перегородки влажными салфетками (если что, салфетки уже на столах)





И если на предыдущих Олимпиадах столовые работали по принципу самообслуживания, то в Токио еду спортсменам будут приносить официанты и повара. Организаторы обещают огромный выбор блюд – в меню около 700 наименований от разных кухонь мира.





• В жилых зданиях расставлены огромные холодильники (их ручки обернуты специальной антивирусной пленкой) – в них спортсмены смогут хранить напитки. Но только безалкогольные. Употреблять алкоголь в деревне все-таки разрешено, но с одним серьезным ограничением – только в одиночестве у себя в комнате.





Помимо холодильников в домах есть кофемашины, телевизоры, столы для пинг-понга (естественно, из картона) и дартс.





В деревне спортсменам раздадут бесплатные презервативы (всего 150 тысяч штук), но использовать их не получится – ведь близкие контакты здесь под запретом. Организаторы считают, что спортсмены должны забрать презервативы домой в качестве сувениров.





На Олимпиаде в Токио спортсменам раздадут 160 тысяч презервативов, но их нельзя использовать. Что за культ секса и откуда такая традиция?





• На центральной площади деревни разместились сувенирный магазин, кафе, банк, почта, разные магазинчики, лавка флориста, фотостудия, парикмахерская и химчистка – для удобства атлетов есть все. Ну и без станции допинг-контроля и медпункта тоже не обойтись.





Интересно, что все здания на площади построены из древесины, которую организаторам присылали из 63 регионов Японии – отбирали только лучшее дерево. Причем на брусках и досках каждый регион поставил особый штамп – спортсмены, если захотят, смогут найти все 63 варианта.





Это дерево не пропадет и после Игр – все здания на площади разберут, древесину отправят обратно в регионы, а дальше используют в общественном строительстве. Например – смастерят лавочки.





• Еще в деревне построили комплекс-изолятор, куда не рассчитывает попасть ни один спортсмен. Там будут держать тех, кто сдаст положительный тест на коронавирус, а также тех, кого отправят на карантин. Если у кого-то из участников появятся симптомы, то его госпитализируют в обычную больницу.





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• Конечно, в олимпийской деревне много правил и ограничений – во времена пандемии без этого не обойтись.





1) Делегации довозят до деревни из аэропорта и высаживают там, куда у журналистов нет допуска. А по приезду спортсменов никто не встречает – хотя в мирное время это важная олимпийская традиция.





2) Приезжать в деревню нужно не раньше, чем за пять дней до соревнований в своем виде. А уезжать – не позже, чем через два дня после выступления. Кстати, это очень неудобно для видов, где соревнования сразу на вылет и где не спрогнозировать свой турнирный путь – например, в боксе.





3) Спортсмены обязаны каждый день сдавать тесты на коронавирус. Если тест сомнительный, то атлета сразу поместят в изолятор, где проверят тщательнее.





4) Всем жителям деревни запрещены необязательные близкие контакты, нужно постоянно носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и проветривать комнаты – даже в том случае, если они ранее прошли вакцинацию.









Ну а когда Олимпиада закончится (и Паралимпиада тоже), деревня опустеет ненадолго: эти здания, как и на многих других Играх, отдадут под жилой фонд – комнаты выставят на продажу как квартиры.





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Пилясов Фото: globallookpress.com/Michael Steinebach/AFLO, POOL/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Takashi Aoyama





Алесь Коваль