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От Беларуси на Олимипиаду поедет всего одна теннисистка. В парном разряде белоруски выступать не будут

От Беларуси на Олимипиаду в Токио поедет всего одна теннисистка — Арина Соболенко.

От Беларуси на Олимипиаду поедет всего одна теннисистка. В парном разряде белоруски выступать не будут
Арина Соболенко. Фото: tennis.by
 Это следует из обновленного 16 июля списка участников ОИ-2020 от тенниса. В женском парном разряде белоруски выступать не будут.

Изначально в состав олимпийской сборной Беларуси входило две теннисистки — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. У них была возможность выступить в парном разряде.

Однако 15 июля Виктория Азаренко объявила о «трудном решении» — не ехать в этом году в Токио.

Издание «Прессбол» предположило, что заменить Викторию могла третья ракетка Беларуси Александра Саснович. «Саснович виделась наиболее очевидным кандидатом на то, чтобы составить пару вместе с Ариной Соболенко», — пишет автор публикации на сайте издания.

Однако Александры в списке теннисистов на Олимпиаде нет. «Вместе с Азаренко из него вычеркнули парный разряд для белорусок», — пишет «Прессбол».
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