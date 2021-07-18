Тело умершего в Беларуси футболиста из Африки уже больше месяца находится в морге
Оденигбо уже больше месяца находится в морге. Дело в том, что у семьи нападающего нет нужной суммы в 4,9 тысячи долларов, чтобы доставить тело на родину в Нигерию.
Об этом мать погибшего футболиста рассказала в ролике в Instagram. На видео обратило внимание издание «Трибуна».
Напомним, Кевин Оденигбо погиб 5 июня. Сотрудники ОСВОДа обнаружили его утонувшим в Белом озере в Витебском районе.
В апреле игроки «Витебска» подписались за Лукашенко в обмен на государственное финансирование, и тем не менее клуб переживает не лучшие в денежном плане времена — игроков лишают премий и бонуса, пишет news.zerkalo.io
10:45 18/07/2021
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