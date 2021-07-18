Тело умершего в Беларуси футболиста из Африки уже больше месяца находится в морге

Оденигбо уже больше месяца находится в морге. Дело в том, что у семьи нападающего нет нужной суммы в 4,9 тысячи долларов, чтобы доставить тело на родину в Нигерию.