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Менеджер погибшего игрока «Витебска» Кельвина Оденигбо подверг сомнению официальную версию смерти футболиста

Представитель погибшего игрока «Витебска» Оденигбо Офере: «Сначала мой партнер сообщил, что Кельвин в коме и на кислороде, а потом я узнал, что его нашли в озере. Как такое возможно?»

«Я разговаривал с Кельвином в пятницу 5 июня в 16:08 в течение двух минут и 11 секунд.

Когда он позвонил, было немного шумно, и он сказал мне, что был со своими товарищами по команде, потому что это был свободный день для игроков. Мы поговорили о том, как он должен продолжать тяжелую работу, чтобы попадать в основной состав.

К полудню субботы я получил сообщение от моего партнера [агента] из Беларуси, в котором говорится, что ему сообщили, что Кельвин находится в коме и находится на кислороде. Он сказал, что мы все должны молиться, чтобы он выжил.


Это шокирует то, что я прочитал на сайте в отчете, что его тело было найдено в озере. Как это возможно? От комы и на кислороде до утонувшего в озере.

Что-то не так с этой версией, и мы все будем признательны за правду о том, что на самом деле случилось с Кельвином», – сказал Офере.

Напомним, что 5 июня на озере «Белое» сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший нападающий «Витебска» Кельвин Оденигбо. Сообщалось, что смерь не носит насильственный характер, алкоголя в крови футболиста обнаружено не было.

по инф. BBC Sport Africa
by.tribuna.com
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