До старта Игр – меньше недели, число заболевших коронавирусом растет
Организаторы Олимпийских игр в Токио сообщили еще о трех случаях заражения коронавирусом среди спортсменов, прибывших в Японию. Накануне сообщалось об одном заболевшем.
Как уточняет агентство Киодо со ссылкой на представителя оргкомитета Игр Масанори Такая, три новых случая заражения выявлены у двух атлетов и одного представителя олимпийской делегации, которые находятся в Олимпийской деревне в Токио, они являются гражданами одной страны и относятся к одной спортивной дисциплине. При этом о какой именно стране и спортивной дисциплине идет речь, не уточняется.
Ранее в воскресенье организационный комитет Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, объявил о положительных результатах тестов на коронавирус у еще 10 человек, в том числе у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни, и одного иностранного журналиста.
В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.
Положительный результат показал тест на вирус у члена Международного олимпийского комитета от Южной Кореи Рю Сын Мина. В самом Токио ежедневно выявляют больше тысячи заболевших.
Всего, начиная с 1 июля, было выявлено 55 положительных тестов, в том числе у иностранных спортсменов.
По данным японских СМИ, из последних случаев положительные тесты были у члена олимпийской делегации из Чехии и ЮАР.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
09:24 18/07/2021
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