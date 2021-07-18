До старта Игр – меньше недели, число заболевших коронавирусом растет









Как уточняет агентство Киодо со ссылкой на представителя оргкомитета Игр Масанори Такая, три новых случая заражения выявлены у двух атлетов и одного представителя олимпийской делегации, которые находятся в Олимпийской деревне в Токио, они являются гражданами одной страны и относятся к одной спортивной дисциплине. При этом о какой именно стране и спортивной дисциплине идет речь, не уточняется.





Ранее в воскресенье организационный комитет Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, объявил о положительных результатах тестов на коронавирус у еще 10 человек, в том числе у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни, и одного иностранного журналиста.





В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.





Положительный результат показал тест на вирус у члена Международного олимпийского комитета от Южной Кореи Рю Сын Мина. В самом Токио ежедневно выявляют больше тысячи заболевших.

Всего, начиная с 1 июля, было выявлено 55 положительных тестов, в том числе у иностранных спортсменов.





По данным японских СМИ, из последних случаев положительные тесты были у члена олимпийской делегации из Чехии и ЮАР.





Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.