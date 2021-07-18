



За пять минут до конца игры сборная Германии U23 в полном составе покинула поле.





Как сообщает пресс-служба немецких молодежных команд на странице в Twitter, причиной ухода игроков стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги со стороны футболиста из Гондураса, передает "Чемпионат".





На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с национальными командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас сыграет в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.



