+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии

Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии. Он оставил записку, в которой написал, что не планирует возвращаться домой.

 
Фото: угандийский тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко (GettyImages)

Об этом сообщает CNN.

20-летний тяжелоатлет оставил записку в своем номере. Спортсмен объяснил решение исчезнуть тяжелой жизнью в Уганде.

Также стало известно, что Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд. Он отправился в сторону Нагои.

Тяжелоатлет из Уганды, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и был вычеркнут из числа участников Олимпийских игр. 20 июля он должен был вернуться домой.

Японская полиция продолжает поиски пропавшего спортсмена.

Напомним, что в Токио пропал олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID.
РБК-Украина
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]