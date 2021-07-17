Фото: GETTY IMAGES. Согласно опросам, более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских игр





Изначально они должны были пройти летом прошлого года, но вмешалась пандемия. С тем, что Игры пройдут без зрителей и с очень жесткими ограничениями, все кое-как смирились, но все острее встает вопрос - кто будет соревноваться?





В субботу утром стало известно, пишет ВВС, что первый случай Covid-19 зафиксирован в Олимпийской деревне: по словам главы оргкомитета Тосиро Муто, заболевший - иностранец, который принимает участие в организации Игр. О его гражданстве пока не сообщается.





Лишь с утра пятницы сборная Австралии лишилась двух спортсменов - баскетболистки Лиз Кэбридж и теннисиста Алекса де Минаура. Также пришло сообщение, что Covid-19 выявлен у одного из пловцов. Его (или ее) имя пока не называется.





Олимпийский комитет Австралии собрался на экстренное совещание, так как в случае с пловцами действуют несколько иные правила: при заболевании одного члена команды, недостаточно протестировать остальных, как в теннисе, например. В расчет принимаются и другие факторы, и отстранение грозит всей сборной.





Лишилась своей главной олимпийской надежды и теннисная сборная Великобритании: Дэн Эванс сам снялся с соревнований после положительного теста.





Другие случаи:





- В четверг вечером стало известно, что звездный защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил пропустит Олимпиаду. Он отправлен в карантин из-за контакта с ковид-больным.





- Сборная ЮАР по регби-7 в настоящий момент в полном составе находится в карантине, после того как Covid-19 был выявлен у одного из пассажиров их рейса, которым команда летела в Токио.





- Российская женская сборная по регби-7 также изолировалась из-за положительного теста у массажистки команды.





- Восемь человек из сборной Кении отправлены в карантин из-за возможного контакта с заболевшим на борту их рейса в Японию.





- В отеле, где остановились более 30 спортсменов сборной Бразилии, у семи сотрудников штата выявлен коронавирус. Отель объявлен кластером заболевания, и неясно, успеют ли бразильцы к началу своих стартов.





- По данным японских властей, с 1 июля среди организаторов и обслуживающего персонала Игр заболели около 30 человек.





По правилам, все делегации должны были прибыть в страну заранее, чтобы успеть отбыть в карантине 14 дней. Однако многие узнали, что летели в одном самолете с носителем далеко не сразу, и для них отсчет двухнедельной изоляции начался снова после извещения.





Некоторые спортсмены опасаются, что просто не успеют выйти из карантина до начала состязаний в их дисциплине.





К примеру, баскетбольный турнир стартует 25 июля, а в мужской сборной США двое игроков в данный момент изолированы согласно протоколу о безопасности здоровья, хотя не больны ковидом. Точной даты окончания их изоляции пока нет.





Японцы против МОК





Социальные сети полны гневных постов в адрес правительства Японии и особенно Международного олимпийского комитета. Многие считают, что олимпийские чиновники из жажды наживы подвергают людей рискам для здоровья, а японцы вынуждены нести экономическое бремя в такие трудные времена.





В мае этого года опросы общественного мнения показали, что более 80% японцев выступают против проведения Игр. Согласно исследованию одного из центральных ежедневных изданий Японии THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентов хотят их полной отмены, 40% - за перенос еще на год.





Соцопрос агентства Kyodo News показал еще большее число недовольных.





Полностью поддерживают проведение Олимпиады лишь 14% населения Японии.





Рейтинги премьер-министра Ёсихидэ Суги и его Либерально-демократической партии резко падают. В октябре, впервые после отставки его предшественника Синдзо Абэ, пройдут выборы в нижнюю палату парламента Японии, и эксперты предсказывают победу оппозиции.





"Азиатский бутерброд"





Зачем же Суга так откровенно рискует своим политическим будущим?





"Примерно в декабре прошлого года стало понятно, что у него нет пути назад. Пандемия со всеми ее последствиями проигрывала схватку огромным инвестициям, сделанным в угоду геополитике", - считает собеседник Би-би-си, близкий к столичным властям (попросил об анонимности).





По словам источника, Япония оказалась "в бутерброде азиатской геополитики".





Зимнюю Олимпиаду 2018 года принимала у себя Южная Корея. Тогда Сеулу удалось вызвать на контакт своих непримиримых соседей - КНДР, и президент Мун Чжэ Ин остался в памяти людской миротворцем, пусть даже на короткий период.





Летние Игры 2022-го пройдут в Китае, который не стеснен в средствах и почти наверняка предложит миру незабываемое шоу.





Отказ от Олимпиады оставил бы Японию в стороне на этом азиатском празднике дипломатии.





По официальным данным, на Игры в Токио было потрачено 15,4 млрд долларов из госбюджета страны (хотя близкие к правительству аудиторы говорят, что на самом деле больше). Еще 3 млрд долларов получены от частных инвесторов.





Даже некоторые спонсоры в частном порядке призывали правительство отказаться от Олимпиады или хотя бы отсрочить. Но как ранее признавала член Палаты советников Японии, в прошлом японская олимпийская конькобежка Сэйко Хасимото, давление из-за рубежа было слишком велико.





"Откуда у МОК такая власть, чтобы решать за нас? Они вроде бы грозят огромными штрафами, если Игры не состоятся, но эпидемиологические последствия для нашей страны могут стоить гораздо дороже", - говорил президент SoftBank Масаёси Сон.





"По сути, Ёсихидэ Суга может поплатиться постом за чужие амбиции. Это Абэ хотел стать лидером, напомнившим всему миру, что Япония - сильный игрок. Он не планировал свою отставку, его подвело здоровье. А Суге просто пришлось совершить прыжок без парашюта", - объясняет собеседник Би-би-си.





Угроза дисквалификаций





Но поскольку XXXII летние Олимпийские игры в Токио все же состоятся, следует напомнить о правилах и ограничениях, список которых японские власти меняли уже много раз и, возможно, еще поменяют.





В частности, одно из последних изменений касается болельщиков на трибунах. Ранее планировалось пускать на каждый спортивный объект до 10 тысяч зрителей, но 8 июля Национальный олимпийский комитет Японии постановил, что соревнования в столичном округе и соседних префектурах пройдут без зрителей.





То же самое касается церемоний открытия и закрытия. На стадион будет допущено только ограниченное число VIP-гостей.





Решения относительно турниров, которые пройдут в других округах, - бейсбол, софтбол, футбол и марфонские забеги - будут приниматься местными властями отдельно, исходя из текущей ситуации.





В пятницу, 16 июля, глава МОК Томас Бах обратился к премьер-министру Японии с просьбой рассмотреть возможность допуска зрителей на стадионы. В офисе Ёсихидэ Суги сообщают, что он не дал Баху никаких обещаний.





Режим чрезвычайной ситуации в Токио продлен до 22 августа. Это означает, что олимпийские делегации в свободное время будут очень ограничены в выборе развлечений.





Спортсмены должны будут ежедневно проходить ковид-тесты и носить маски за пределами спортивных площадок. Посторонние контакты вне своей делегации запрещены. Нарушение правил будет грозить дисквалификацией.