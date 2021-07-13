



«15 июля 2021 года в адрес НФК «Крумкачы» поступило обращение нападающего нашего клуба Александра Юрьева и А.Сверчинского, назвавшегося представителем футболиста, на которое наш клуб подготовил ответ, пишет Трибуна.





Но прежде приведем скрин обращения, присланного в клуб по электронной почте, относительно перевода игрока нашего клуба на режим индивидуальных тренировок.





Уважаемый Александр Юрьевич,





На Ваше письмо от 15 июля 2021 г. отвечаем нижеследующее.





Предложение о расторжении договора поступило в связи со снижением Вашего спортивного мастерства, согласно позиции тренерского штаба клуба. При этом замечу, что, исходя из принципа контрактной стабильности, клуб не будет расторгать договор с Вами без законных причин.





Индивидуальный график тренировок, на который Вы ссылаетесь в своем письме, был необходим для определения уровня Вашей физической готовности и выносливости, после чего тренерский штаб рассмотрит возможность возвращения Вас к участию в тренировках с командой.





Заметим также, что, согласно интернет-источникам, максимальная температура в Минске 13.07.2021 составляла 32 градуса, а не 34-36, как Вы пишете, при этом все игроки клуба тренировались в то же время, что и Вы.





В отношении обвинений в угрозах применении физического насилия. Констатируем, что Вы провоцировали директора клуба, выведя его из равновесия, при этом, как нам стало известно от Вашего якобы «представителя» А.Сверчинского, скрыто записывали разговор на диктофон.





Очевидно, Вы это сделали, чтобы воспользоваться конфликтной ситуацией, как мы подозреваем, для получения более выгодного положения в переговорах и дискредитации клуба. Запись разговора без согласия присутствующих не является допустимым доказательством в любом спортивном разбирательстве и в таких ситуациях просто аморальна.





Вы нарушили п. 3.17 своего трудового договора, без согласия пресс-службы клуба распространив информацию о сущности происходящего (в итоге – ложную информацию), что послужило толчком для распространения в сети интернет третьими лицами сведений, порочащих деловую репутацию клуба, а также честь и достоинство его руководящего персонала.





В отношении заявления о расторжении контракта Вами из-за якобы неправомерных действий клуба обращу Ваше внимание на ст. 15 RSTP ФИФА «Прекращение действия контракта по уважительной спортивной причине». Эта статья устанавливает, что по уважительной спортивной причине профессионал может прекратить действие своего контракта только в течение 15 дней после окончания последнего официального матча в сезоне с участием клуба. Если Вы и захотите расторгнуть договор в одностороннем порядке, о чем пишете в Вашем заявлении, Вам придется просто дождаться окончания срока действия своего договора, поскольку срок договора практически совпадает со временем окончания сезона (30 ноября 2021 г.). С учетом обстоятельств дела – отсутствия уважительной спортивной причины – мы видим шансы на получение компенсации Вами как призрачные.





В заключение укажу, что клуб соблюдает право каждого игрока на экономическую свободу, а именно право заниматься спортом на уровне, соответствующем своим способностям, что подчеркивается практикой САС, на которую ссылаетесь Вы в своем письме. Повторюсь, именно определение уровня Ваших способностей, как игрока, послужило причиной проведения индивидуальных тренировок.





Прошу Вас впредь соблюдать свой трудовой договор, а все конфликты разрешать путем переговоров в рамках законов этой страны и правил футбола, а не распространения ложной информации, шантажа и привлечения сомнительных посредников», – говорится в заявлении клуба.