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Максим Скавыш признан лучшим игроком июня, Виталий Жуковский - лучший тренер

Максим Скавыш признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в июне.

Виталий Жуковский. Фото АБФФ

Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает  БЕЛТА.

В первом летнем месяце 31-летний нападающий борисовского БАТЭ провел три матча, забив в них три гола. Всего в нынешнем первенстве Максим Скавыш забил девять мячей. По итогам голосования он набрал 22 очка из 36 возможных. В борьбе за звание лучшего игрока июня его конкурентами были Майкл Лопес ("Минск"), Павел Павлюченко ("Рух", Брест) и Станислав Беленький ("Динамо", Брест).

Лучшим тренером июня стал наставник БАТЭ Виталий Жуковский. Его подопечные одержали виктории во всех трех проведенных матчах с общим счетом 8:0. Футболисты БАТЭ сейчас имеют 39 очков и занимают второе место вслед за солигорским "Шахтером", у которого на один балл больше. Тренер борисовской дружины при голосовании получил 36 очков из 36 возможных, опередив своих коллег Романа Григорчука ("Шахтер"), Кирилла Альшевского ("Рух") и Федора Щербаченко ("Минск").-0-
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