+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Третья ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса

Свадьбу возлюбленные сыграли недалеко от Женевы в Швейцарии.

Фото: Istagram/Элина Свитолина | Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля. Монфиса: пара сообщила о начале отношений в 2019 году

16 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского коллегу Гаэля Монфисапишет Фокус. Об этом сообщил брат девушки Юлиан на своей странице в Instagram.

"Epic day! Just married (Эпический день! Только что поженились)", — подписал он серию снимков Свитолиной с Монфисом.

Свадьбу Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли в городе Ньон, который находится недалеко от Женевы (Швейцария).

Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Напомним, ранее Гаэль Монфис опубликовал в Instagram снимок, на котором написано "Мистер и миссис Монфис", тем самым намекнув, что Свитолина может взять его фамилию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]