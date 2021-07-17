Хоккейная высшая лига может быть разделена на две зоны





Руководитель «Бреста» Алексей Лоско предложил разделить турнир на две зоны по 8 команд по территориальному принципу, сообщили в пресс-службе ФХБ.





Он обосновал предложение снижением затрат на переезды, пишет interfax.by.





"При этом спортивный принцип тоже будет сохранен – предполагается, что участники сыграют и с соперниками из другой конференции, но больше матчей проведут против команд из своей зоны. Схожая модель будет опробована и на предварительном этапе Кубка Салея. Так что окончательное решение будет приниматься в том числе и с учетом этого опыта", - отметили в ФХБ.





В связи с этим разрабатывается несколько вариантов календаря высшей лиги – как со спаренными матчами, так и без.





Еще одно предложение – увеличение количества хоккеистов в возрасте до 18 лет в заявке на матч высшей лиги. Кроме того, предложено проводить матчи высшей и юниорской лиг в разные дни, чтобы игроки, которые по возрасту имеют право участвовать в обоих турнирах, могли выступать в обеих лигах.





Руководители клубов также предложили повысить возрастной порог для игроков высшей лиги и позволить включать в заявочный список на сезон хоккеистов 2001 года рождения. Сейчас самостоятельным клубам, не являющимся фармами команд экстралиги, разрешено использовать не более пяти игроков в возрасте до 22 лет. Теперь такое право могут получить и резервные команды, входящие в структуру клубов экстралиги.





Также обсуждался вопрос о расширении заявки на матч экстралиги до 22 человек, что позволит заявить еще двух возрастных хоккеистов.





Предложено наказывать команды, имеющие задолженности по зарплате - либо не допускать их к участию в чемпионате страны, либо засчитывать технические поражения до тех пор, пока они не рассчитаются с хоккеистами.





Все предложения будут вынесены на рассмотрение исполкома ФХБ, который вынесет окончательное решение.











