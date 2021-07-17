







Интересно, что сделал это он во второй раз. В 2019 году Роббен тоже ушел с футбола, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному "Гронингену", испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пишет kp.ua. В минувшем сезоне форвард провёл семь матчей в Эредивизии и отдал две голевые передачи.





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Роббен - воспитанник "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию", в составе которой стал победителем Лиги чемпионов и восемь раз становился чемпионом Германии.





Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира. За "оранье" Роббен провел 96 матчей и забил 37 мячей. На клубном уровне за все команды он провел 606 матчей и забил 210 мячей.