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Легендарный голландский футболист XXI века во второй раз завершил футбольную карьеру

Легендарный игрок сборной Нидерландов Арьен Роббен принял окончательное решение о завершении карьеры.



Интересно, что сделал это он во второй раз. В 2019 году Роббен тоже ушел с футбола, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному "Гронингену", испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пишет kp.ua. В минувшем сезоне форвард провёл семь матчей в Эредивизии и отдал две голевые передачи.

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Роббен - воспитанник "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию", в составе которой стал победителем Лиги чемпионов и восемь раз становился чемпионом Германии. 

Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира. За "оранье" Роббен провел 96 матчей и забил 37 мячей. На клубном уровне за все команды он провел 606 матчей и забил 210 мячей.
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