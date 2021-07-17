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В Минске вышла новая книга о футболе

В Минске вышла в свет новая книга, посвященная отечественному футболу, — "Белорусские команды в розыгрышах кубка СССР по футболу 1966 – 1979".

В Минске вышла новая книга о футболе
В издании на 204 страницах рассказывается о выступлениях белорусских клубов в самом престижном кубковом турнире СССР, в котором принимали участие такие команды, как минское "Динамо", гомельский, брестский и могилевский "Спартак", витебская "Двина" и гродненский "Неман", пишет Прессбол. Во второй части книги продолжена кубковая история матчей белорусских коллективов с 1969 года про 1979 год.

События тех уже далеких лет нашли отражение на страницах данного издания, которые дополнены статистической информацией и фотографиями. Это второй том из трех запланированных.

Автор книги спортивный журналист Александр Томин, уже много лет изучает историю белорусского футбола, в его библиографии более двух десятков выпущенных изданий. Эта книга стала девятым выпуском в серии "Кубковая летопись белорусского футбола". До этого вышли издания посвященные Кубку Беларуси 1992 — 2018 годов, а также выступлениям белорусских клубов в розыгрыше Кубка СССР среди команд коллективов физической культуры.
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