В Минске вышла новая книга о футболе

В издании на 204 страницах рассказывается о выступлениях белорусских клубов в самом престижном кубковом турнире СССР, в котором принимали участие такие команды, как минское "Динамо", гомельский, брестский и могилевский "Спартак", витебская "Двина" и гродненский "Неман", пишет Прессбол. Во второй части книги продолжена кубковая история матчей белорусских коллективов с 1969 года про 1979 год.





События тех уже далеких лет нашли отражение на страницах данного издания, которые дополнены статистической информацией и фотографиями. Это второй том из трех запланированных.





Автор книги спортивный журналист Александр Томин, уже много лет изучает историю белорусского футбола, в его библиографии более двух десятков выпущенных изданий. Эта книга стала девятым выпуском в серии "Кубковая летопись белорусского футбола". До этого вышли издания посвященные Кубку Беларуси 1992 — 2018 годов, а также выступлениям белорусских клубов в розыгрыше Кубка СССР среди команд коллективов физической культуры.











