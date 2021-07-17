+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Андрей Аршавин: как заработать на российской премьер-лиге? Объединиться с чемпионатами Азербайджана, Беларуси и Украины

Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение относительно того, как повысить привлекательность первенства его страны.



Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?

Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

Эти клубы усилили бы лигу?

Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим "Арсеналом", ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.

И по сколько команд мы берем?

По две. А из России оставляем 12.
Источник: Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]