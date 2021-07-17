







Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?





Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.





Эти клубы усилили бы лигу?





Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим "Арсеналом", ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.





И по сколько команд мы берем?





По две. А из России оставляем 12.











