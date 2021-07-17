







Александра Герасименя, глава BSSF, рассказала брюссельскому изданию «Brussels Morning» о давлении на белорусских спортсменов перед предстоящей Олимпиадой.





«История знает, что диктаторские режимы делают со своими врагами. В современных белорусских реалиях вы как минимум потеряете возможность продолжить спортивную карьеру. Вас исключат из команды.





Вторая стадия — вынужденная эмиграция и уголовное преследование. Моя история — хороший тому пример. В странах с диктатурой, если вы выступаете против президента, вы выступаете против своей страны. Таковы реалии…





В олимпийской команде есть семь спортсменов, которые подписали письмо за честные выборы и против насилия. Давление, с которым им пришлось столкнуться в последние месяцы, было огромным: угрозы, увольнения, потери стипендий, создания проблем в организации тренировок и участия в соревнованиях. То, что им пришлось преодолеть, они выдержали, завоевали лицензии и поедут на Игры в Токио. Я уверена, что белорусы будут особенно болеть за этих ребят!» – сказала Герасименя.



