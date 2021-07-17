Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года вместо Мюнхена
В результате переговоров Союза европейских футбольных ассоциаций с Федерацией футбола Турции, было принято решение провести финальный матч Лиги чемпионов 2023 в Стамбуле. Ранее планировалось, что матч состоится в Мюнхене.
В конце лета текущего года в Стамбуле состоится стартовый турнир европейского клубного сезона, во время которого будет проведена жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА.
Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году УЕФА приняла решение провести финальный матч в Лиссабоне, а в текущем году - в Порту. Известно, что соответствующие решения были приняты из-за эпидемиологической ситуации в Турции.
Несмотря ни на что, уже в 2023 году Стамбул примет финальный матч Лиги чемпионов вместо Мюнхена.
Источник: Сергей Пышкин
08:07 17/07/2021
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