Александр Юрьев, форвард «Крумкачоў»









«Мы просто так сдаваться не собираемся. Решаете дела по-плохому – будет по-плохому.

Или то, что когда Саша выезжал в Беларусь, его остановили на границе и сняли с рейса из-за того, что клуб просто-напросто не выслал нужный документ для пересечения границы Республики Беларусь. И добирался за большие деньги до Минска опять же за свой счет.

Или то, что когда мой муж приехал на просмотр в «Крумкачы» и получил травму, ему отказывали в лечении и восстанавливался Саша за свой счет! Сам покупал себе препараты, сам ставил себе уколы.

Нам есть много чего сказать. То, чего не знают болельщики клуба и народ.

Мы хотели решить все мирно и по закону, но руководство клуба решило пойти другим путем. Ок, хотите по-плохому – будет по-плохому», – написала Ольга в своем Instagram.







