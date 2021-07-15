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Супруга российского форварда угрожает «Крумкачам»: «Хотите по-плохому – будет по-плохому»

Супруга российского форварда «Крумкачоў» Александра Юрьева Ольга вынесла в свет конфликт с руководством «воронов».

Александр Юрьев, форвард «Крумкачоў»

 Об этом сообщает Tribuna.

 «Мы просто так сдаваться не собираемся. Решаете дела по-плохому – будет по-плохому.
    
 Или то, что когда Саша выезжал в Беларусь, его остановили на границе и сняли с рейса из-за того, что клуб просто-напросто не выслал нужный документ для пересечения границы Республики Беларусь. И добирался за большие деньги до Минска опять же за свой счет.
     Или то, что когда мой муж приехал на просмотр в «Крумкачы» и получил травму, ему отказывали в лечении и восстанавливался Саша за свой счет! Сам покупал себе препараты, сам ставил себе уколы.
     Нам есть много чего сказать. То, чего не знают болельщики клуба и народ.
     Мы хотели решить все мирно и по закону, но руководство клуба решило пойти другим путем. Ок, хотите по-плохому – будет по-плохому», – написала Ольга в своем Instagram.


Ранее глава профсоюза футболистов Александр Сверчинский раскритиковал директора «Крумкачоў» и спортивного директора команды Олега Кубарева за отношение к российскому футболисту, пишет nv-online.info.
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