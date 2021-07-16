Соперником БАТЭ второго раунда квалификции Лиги конференций будет батумское "Динамо"

БАТЭ сыграет во 2-м раунде квалификации футбольной Лиги конференций с батумским "Динамо". Грузинская команда в первом раунде дважды победила "Тре Пенне" из Сан-Марино (3:0 дома и 4:0 в гостях).