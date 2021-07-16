Андрей Сидоренко. Фото: Hockey.by





Бывший главный тренер сборной Беларуси, а ныне наставник Немана Андрей Сидоренко поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Риге, пишет sportarena.by.





— Вы активно следили за чемпионатом мира. Каковы общие впечатления от турнира?





— Не просто следил, даже помогал комментировать некоторые матчи. Впечатления остались неоднозначные. Мы же видели, в каких условиях проводился этот турнир. Приехали далеко не все сильнейшие игроки, которые на тот момент могли усилить сборные своих стран. Многие решили поберечься от коронавируса, не хотели находиться в этих «пузырях». Кто мог предположить, что канадцы завоюют золото таким составом? Тем не менее это произошло. Уровень этого чемпионата мира можно оценить, как довольно средний. Да и без зрителей турниры подобного значения как-то не смотрятся. Для кого играем? Этот вопрос вполне логично задать организаторам. Хоккей без болельщиков на трибунах – это просто смешно. Не так остро все воспринимается.





— Наша сборная после поражения от словаков победила команду Швеции и отняла очко у чехов. Казалось бы, все идет хорошо…





— Давайте учтем то, что за последнее время это был сильнейший состав сборной Беларуси. Тем более, принимая во внимание все проблемы ведущих сборных, наша команда обязана была выступить намного лучше. Победа над шведами, очко с чехами… Все это должно придавать уверенности любой команде. В нашем случае по каким-то причинам этого не произошло. Возможно, первые матчи провели на эмоциях, достигли результата. Затем порыв угас. Ребята явно сникли. Не удалось сохранить необходимый для успешной игры запас положительной энергии, – сказал Сидоренко.





Напомним, сборная Беларуси под руководством Михаила Захарова заняла итоговое 15-е место на турнире, одержав лишь одну победу.





По завершении турнира специалист был отправлен в отставку, а его должность занял Крэйг Вудкрофт.