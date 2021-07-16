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Топ легенд белорусского спорта, которых мы не увидим на Олимпиаде в Токио

После отказа Виктории Азаренко от выступления на Олимпийских играх-2020 список легендарных белорусских спортсменов, на поехавших в Японию, стал еще шире. Представляем топ-4 звездных атлетов, собиравшихся на Игры, но оставшихся дома.


Екатерина Карстен

Впервые в составе белорусской делегации на летних Олимпийских играх нет представительницы академической гребли Екатерины Карстен, пишет interfax.by. «Екатерина Великая» выступала на всех Олимпиадах, начиная с Барселоны-1992, став двукратной олимпийской чемпионкой (Атланта-1996, Сидней-2000) а также серебряным призером ОИ-2004 в Афинах и бронзовым – на ОИ-1992 в Барселоне и ОИ-2008 в Пекине.

МОК сделал интервью с легендарной белорусской гребчихой Екатериной Карстен
Мы уже привыкли, что присутствие Екатерины Карстен на Олимпиаде – такая же данность, как и зажжение олимпийского огня. Собиралась она и на Игры-2020 в Токио – для нее они должны были стать восьмыми в карьере. В этом случае она, скорее всего, стала бы самой возрастной спортсменкой на соревнованиях – в июне Екатерине исполнилось 49 лет. Но чемпионке не повезло – перед чемпионатом мира по гребле 2019 года, на котором она рассчитывала завоевать олимпийскую лицензию, гребчиха получила травму, сломала ребро. Стало понятно, что выступление в Токио так и останется мечтой и Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры.

Владимир Самсонов

В мировом настольном теннисе Владимир Самсонов – культовая фигура. За 27 лет выступлений на высшем уровне он выиграл сотни турниров, трижды становился обладателем Кубка мира, шесть раз побеждал на чемпионатах Европы и 15 лет подряд входил в десятку лучших игроков мира. Но Владимиру катастрофически не везло на самых главных турнирах – чемпионатах мира и Олимпиадах. Он ни разу не выиграл титул чемпиона мира (2 «серебра» и «бронза»), а Олимпийские игры вообще словно кто-то заколдовал. Шесть раз (с Атланты-1996) белорус выступал на них в роли одного из фаворитов, но ни разу не смог подняться на пьедестал. Ближе всего к медали он был на Играх-2016 в Рио, но сначала проиграл в полуфинале, а потом – и в матче за третье место.

Владимир Самсонов получил лицензию на Игры в Токио
45-летний спортсмен готовился выступить на Олимпиаде в Токио – он был бы единственным представителем Беларуси в настольном теннисе. Но неожиданно 7 июля (за три недели до старта Игр!) было сообщено, что Владимир получил травму и объявил о завершении спортивной карьеры.

Виктория Азаренко

Наиболее яркие достижения в белорусском большом теннисе связаны с Максимом Мирным и Викторией Азаренко. Но Максим завершил карьеру почти три года назад и не собирался на Олимпиаду в Токио, а вот Виктория была одной из надежд белорусов в Токио. Тем неожиданнее было сообщение, опубликованное от имени теннисистки 15 июля о том, что она отказывается от участия в Олимпиаде – особенно учитывая тот факт, что медальные перспективы у Виктории были выше, чем у большинства других членов делегации – что в одиночке, что в паре с Ариной Соболенко.

Азаренко победила Швентек из Польши на US open
Кстати, эта Олимпиада могла бы стать для Вики третьей в карьере: на Играх-2008 в Пекине она выбыла в 1/8 финала, в Лондоне-2012 стала олимпийской чемпионкой в миксте (с Максимом Мирным) и выиграла «бронзу» в личном зачете. Олимпиаду 2016 года в Рио Азаренко пропустила – из-за беременности.

Марина Арзамасова

Безусловно, бегунья на 800 метров, чемпионка мира-2015 Марина Арзамасова могла серьезно усилить легкоатлетическую команду Беларуси. Все-таки в Рио-2016 спортсменка заняла 7-е место и это был далеко не потолок для нее.

noc athletic 20 08 2016 2
Но, к сожалению, у Марины возникли допинговые проблемы. Еще в августе 2019 она была отстранена от всех соревнований, так как в ее пробе были обнаружены запрещенные вещества. Арзамасова обратилась в CAS в поисках истины. Разбирательство длилось более года, но в декабре-2020 спортсменка сообщила в Instagram: «Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и к сожалению, не в мою пользу…»
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