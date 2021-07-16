По информации источника, Бах просит у премьера рассмотреть возможность по допуску зрителей на соревнования Игр-2020, если ситуация с коронавирусом станет лучше.





10 июля стало известно, что только 26 соревнований будут проходить со зрителями, а остальные 724 спортивных мероприятия зрители не смогут посмотреть вживую.





Префектуры Хоккайдо, Фукусима, Сайтама, Тибе, Канагава и Токио объявили о том, что не допустят зрителей на соревнования. В Токио объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Оно продлится и во время Олимпиады — с 12 июля до 22 августа.





Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа.



