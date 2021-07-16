+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава МОК просит премьера Японии рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился с просьбой к премьер-министру Японии Есихидэ Суге, сообщает Kyodo.

По информации источника, Бах просит у премьера рассмотреть возможность по допуску зрителей на соревнования Игр-2020, если ситуация с коронавирусом станет лучше.

10 июля стало известно, что только 26 соревнований будут проходить со зрителями, а остальные 724 спортивных мероприятия зрители не смогут посмотреть вживую.

Префектуры Хоккайдо, Фукусима, Сайтама, Тибе, Канагава и Токио объявили о том, что не допустят зрителей на соревнования. В Токио объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Оно продлится и во время Олимпиады — с 12 июля до 22 августа.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]