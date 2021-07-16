Первые олимпийские скандалы: исчез спортсмен из Уганды

Сообщается, что пропавший спортсмен по имени Джулиус Ссекитолеко является тяжелоатлетом. Исчезновение обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Полиция приступила к поискам пропавшего.





Также сообщается, что ранее в команде Уганды уже были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего команду поместили на карантин. Спортсменам разрешили вернуться к тренировкам по отбытии карантина, передает "Чемпионат".



