Первые олимпийские скандалы: исчез спортсмен из Уганды
Стали известны подробности инцидента с исчезновением 20-летнего спортсмена из Уганды, который, как ранее сообщалось, вместе с командой прилетел в Японию на Олимпиаду и пропал.
Сообщается, что пропавший спортсмен по имени Джулиус Ссекитолеко является тяжелоатлетом. Исчезновение обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Полиция приступила к поискам пропавшего.
Также сообщается, что ранее в команде Уганды уже были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего команду поместили на карантин. Спортсменам разрешили вернуться к тренировкам по отбытии карантина, передает "Чемпионат".
14:28 16/07/2021
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