В одиночном разряде после снятия из-за травм представительниц топ-10 Симоны Халеп, Софьи Кенин, Бьянки Андрееску и Серены Уильямс шансы третьей ракетки мира Арины Соболенко серьезно подросли. Тем более матчи на Играх пройдут на харде, который минчанка так любит.





Не стоило сбрасывать со счетов и опытную Викторию Азаренко, которая сейчас находится на 14-й строчке и в силах выдать качественную серию матчей.





Медальные перспективы у беларусок вырисовывались и в парном разряде. По потенциалу сильнее выглядит разве что дуэт Барбора Крейчикова и Катерина Синякова – чешки занимают две первые строчки мирового рейтинга.





Вместе Соболенко и Азаренко не играли против лидеров пар, а вот со своими подругами – Элизой Мертенс и Эшли Барти соответственно – не раз одерживали победу над ними. Суммарный счет 4:2 в пользу беларусок.





Однако сыграть вместе в Токио Арине и Вике не суждено.





Что случилось

В четверг вечером Азаренко ошарашила своим заявлением в социальных сетях. Теннисистка заявила, что не примет участие в грядущей Олимпиаде:





«У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира [2012 года] и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но при всех трудностях, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это было правильное решение для меня и моей команды».





Напоследок Вика добавила, что намерена представить Беларусь на следующих Играх.





Самоотвод породил разговоры о возможных мотивах Азаренко. К примеру, экс-пресс-атташе хоккейного минского «Динамо», журналист Роман Шевцов предположил, что отказ Виктории от Олимпиады связан с нежеланием теннисистки приносить очередную медаль режиму.





Это действительно была бы красивая история, но, кажется, она так и не случилась. Вот как минимум два факта, почему Азаренко не летит в Японию по вполне житейским причинам – без политики и ноток протеста.





№1. Вика серьезно готовилась к Олимпиаде

Как бы оптимистична не была Азаренко по поводу Парижа-2024, но отобраться ей туда будет практически нереально. К тому моменту теннисистке будет 35 лет и не факт, что Вика вообще будет играть в про-туре. Поэтому Токио-2020 было ее последним реальным шансом побороться за медали.





И Азаренко это прекрасно понимает. Не зря она тренировалась с Соболенко во время грунтового сезона. Говорят, проконтролировать процесс приезжала даже капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек. Последней проверкой пары стал представительный турнир в Берлине месячной давности. На нем беларуски выиграли все четыре матча и взяли первый совместный титул.





Выступление в Берлине – это прямая подготовка к Олимпиаде. Во-первых, в последний раз девушки играли вместе более двух лет назад. Да и получалось у них не совсем хорошо – всего одна победа при трех поражениях. Во-вторых, для пары Арина и Вика выбрали не топовый турнир, а всего лишь 500-тысячник, где за победу в паре давали скромные 12 тысяч долларов каждой и 470 рейтинговых очков, но зато можно было получить практику.





№2. Последние годы мучают травмы

В первое время после беременности и возвращения в тур Азаренко могла заплакать на пресс-конференции из-за личных проблем – беларуска боролась за опеку над сыном Лео. Однако со временем у слез Вики была иная причина. Если на юридическом фронте в борьбе за ребенка ситуация улучшилась, то со здоровьем все наоборот – Азаренко стали донимать травмы.





Такой расклад мы наблюдаем с весны 2019-го. Теннисистка отлично выглядела на турнире в Монтеррее, где дошла до финала впервые за три года. Азаренко тщательно скрывала проблемы с икроножной мышцей правой ноги, однако в решающем матче против Гарбиньи Мугурусы повреждение уже не дало сыграть в полную силу.





Беларуска плакала прямо между розыгрышами. Сняться пришлось при счете 1:6, 1:3.





Сезон-2019 Азаренко завершила еще в конце августа. Это стало понятно, когда теннисистка решила пропустить азиатскую серию турниров, отказавшись от Ухани, Пекина и Тяньцзина. Причина – травма плеча. Экс-тренер Азаренко Вим Фиссетт вообще проронил фразу, что беларуска может завершить карьеру.





Следующий сезон из-за коронавируса стартовал только во второй половине года. Азаренко дошла до финала US Open и после этого начала жаловаться на мигрень, из-за которой не могла играть в полную силу.





Проблемы продолжились и в 2021-м. В феврале Виктория снялась во время турнира в Мельбурне из-за болей в спине, отчитав журналистов из-за вопросов о повреждении. В стартовом матче Australian Open из-за сильно жары Азаренко испытала астматический припадок.





Травмы не ушли и с приходом весны. Из-за все тех же проблем со спиной теннисистка пропустила престижные турниры в Персидском заливе – в Дохе и Дубаи. Затем последовал отказ от любимого Монтеррея. Азаренко оказалась не совсем готова и к грунтовому сезону – не полетела в Мадрид из-за все тех же болей в спине.





В последний день весны Виктория была оптимистична по поводу своего здоровья:





«К сожалению, я мало играю в этом сезоне. В этом году была пара травм, было тяжело и неприятно, но вот я приехала в Париж. Последние три недели я играю без боли, и это дает мне огромный заряд энергии».





Тем не менее, в Токио спортсменка не едет, хотя и напустила туману, объясняя причины своего решения.





Кто заменит Азаренко

Первым и самым реальным вариантом здесь виделась Александра Саснович. После массовых отказов от выступлений в Токио беларуска даже попадала в списки возможных участников одиночного разряда.





Но утром пятницы надежды рухнули. Александра оказалась в итоговом списке за бортом Токио с фразой Player does not participate as a result of injury, chose not to compete or was not selected by their governing body – «Игрок не участвует из-за травмы, решил не участвовать или не был выбран их руководящим органом [Национальным олимпийским комитетом]».





Больше ни одна беларусская теннисистка из-за низкого рейтинга не сможет сыграть в одиночном разряде Олимпиады.





Что же касается парного разряда, то благодаря своему высокому рейтингу Соболенко имеет право взять в напарницы любую беларуску. Какие здесь варианты? Заглянем в текущей рейтинг парниц:





Лидия Морозова – 124-е место

Ольга Говорцова – 228-е место

Вера Лапко – 261-е место

Шалимар Тальби – 273-е место





Остальные беларуски не входят в топ-400 парного рейтинга.