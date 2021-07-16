Почему Азаренко отказалась от Олимпиады - версия





«Интересная новость: теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде. Сама она написала, что приняла «тяжелое для нее решение», но не объяснила причин. Может быть, дело в усталости, травме или неготовности – в любом случае, мы этого не знаем.





А что, если нет?





В 2010-х в Беларуси повсюду висели баннеры и билборды с тремя спортсменками – Викторией Азаренко, Дарьей Домрачевой и Александрой Герасименей. Они не просто умницы и красавицы, но ещё и постоянно выигрывали медали – а это именно то, что было нужно автократии, которая использует спорт в своей пропаганде.





Сейчас Герасименя возглавляет протестное движение спортсменов, Домрачева даже после зверского избиения силовиками ее брата написала, что «нужно всем успокоиться и все обсудить». А вот с Азаренко интереснее.





14 августа 2020 она писала в инстаграме: «Молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам», – и отключила комментарии под постом. Ещё через два дня она написала: «Выслушайте голос народа, пожалуйста!»





23 августа 2020 Азаренко очень осторожно сказала: «Я лишь надеюсь, что все насилие немедленно прекратится, потому что это все разбивает мне сердце. <…> Я надеюсь, голоса людей будут услышаны. Как я уже говорила, это очень, очень тяжелый предмет для обсуждения. И я не хочу никого обидеть или чтобы мои слова использовались кем-либо в своих целях».





Возможно, Азаренко пыталась поддерживать беларусов в их борьбе за честные выборы, но не хотела идти на конфликт с мстительным Лукашенко. Не каждый готов, как Герасименя, бросить все и стать лидером протеста. Но и открыто поддержать человека, по чьему приказу убивают и пытают беларусов, тоже готов не каждый.





После августа она отказывалась отвечать на вопросы о протестах в Беларуси. Практически год Азаренко соблюдала нейтралитет. Она не выступила против Лукашенко, хотя и не поддержала его открыто (в отличие от ее напарницы Арины Соболенко), не участвовала в провластных мероприятиях и флэшмобах, не светилась в госпропаганде. Это странно для спортсменки, с которой Лукашенко «вместе начинал в теннис играть» и которую он «подкармливал булочками». Его «наливай» после победы Виктории на Australian Open-2012, уверен, вы помните.





Зафиксируем: в последний год Азаренко не участвовала в пропагандистских материалах. Дальше вступаю на зыбкую почву предположений – фактов из-за молчания самой теннисистки попросту нет.





Виктория Азаренко в последнее время играет в паре с Ариной Соболенко. Три недели назад они выиграли турнир в Берлине. Я бы не удивился, если бы они вместе дошли бы до медалей Олимпиады в Токио. С медалями на этой Олимпиаде у государства, скорее всего, будут проблемы, так что каждая – на вес золота.





Уже в августе весь Минск будет утыкан билбордами с олимпийскими медалистами и подписями в духе «я за стабильную Беларусь». Или даже «против санкций». А если она возмутится, её спросят: «Ты что, за санкции? Ты не поддерживаешь Лукашенко?» И свою позицию придется заявить открыто. Наверняка это неприемлемо для Азаренко – в конце концов, она весь год этого избегала.





Я не защищаю Азаренко, потому что не люблю молчание и считаю, что мы все не должны молчать о том, что происходит. Но конкретно этот случай с отказом от Олимпиады (если предположение верно) может быть красивым пинком всему лукашизму и его предводителю, который годами присваивал победы спортсменов и строил на этом свою пропаганду», – написал Шевцов в своем Telegram-канале.