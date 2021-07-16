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Светлана Кузнецова отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Кузнецова не попала в первоначальный состав сборной России. 6 июля об отказе от участия в Олимпиаде объявила Дарья Касаткина. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в случае снятия кого-либо из спортсменок ее заменит следующая россиянка по рейтингу, которой оказалась Кузнецова.
"Я не еду [на Олимпиаду], так как травмы не позволяют мне играть на должном уровне", - написала Кузнецова в сторис, цитирует pressball.by
Ранее от участия в Олимпиаде отказались американка София Кенин (4-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации), канадка Бьянка Андрееску (5), белоруска Виктория Азаренко (14) и четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс (16). У мужчин не выступят олимпийские чемпионы испанец Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и швейцарец Роджер Федерер (9), а также австриец Доминик Тим (6) и канадец Денис Шаповалов (10).

Кузнецова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету 18 выигранных турниров под эгидой организации. 36-летняя россиянка является победительницей Открытых чемпионатов США (2004) и Франции (2009).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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