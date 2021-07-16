



– Что не получилось у Шкурина в ЦСКА?





– Если не знать подробности, то не получилось закрепиться в основном составе ЦСКА. Мне тяжело быть объективным, потому что я представляю интересы этого парня. Но, если попытаться от этого абстрагироваться, я абсолютно реально отношусь к уровню беларусских футболистов в последнее десятилетие. Наши ребята не играют за пределами страны, как их предшественники – Белькевич, Хацкевич, Александр Глеб – мегазвезда, которой не было у России.





Но, к сожалению, в последние 10 лет ребята не играют в чемпионатах уровнем выше, чем беларусский. Поэтому я очень переживал, как Илья будет выглядеть. Он перешел в ЦСКА не из лидирующего клуба, а из команды нижней части таблицы. С моей точки зрения, уровень Ильи Шкурина как минимум соответствовал уровню ЦСКА. Но…





– Приехал недорогой беларус из нетопового клуба?





– Эта проблема не только в футболе, ведь к нам, беларусам, в целом в России относятся, мягко говоря, с особым подтекстом. Говорю с долей иронии, но нас в России всегда хотят по голове погладить, как кота какого-то. Вот мы есть, не мешаем никому.





Вы, наверное, правильно сказали – мы из Беларуси. Это же не Гайч разобранный с лишним весом, с которым нужно считаться, у которого куча агентов из футбольных топ-стран. Может быть, я не прав. Но в ЦСКА видели, как Шкурин выглядел на предсезонных сборах, в официальных матчах, как он прогрессировал. На мой взгляд, можно было дать больше шансов парню, – сказал Исаев.