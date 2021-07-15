Конор Макгрегор выписан из больницы после перелома в бою с Порье

Конор Макгрегор, ny1.com





Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выписан из больницы, пишет sportarena.by, куда попал, получив перелом ноги в поединке с Дастином Порье.





Ирландец перенес операцию, которая длилась 3,5 часа. В ходе хирургического вмешательства ему в ногу был установлен интрамедуллярный стержень.





Напомним, в ночь на 11 июля в главном поединке турнира UFC 264 Порье одержал победу над Макгрегором в первом раунде.





Это был третий поединок Макгрегора и Порье. В первом бою в сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца, во втором сильнее был Дастин.



