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Конор Макгрегор выписан из больницы после перелома в бою с Порье

Шесть недель ирландцу предстоит провести на костылях.

Конор Макгрегор, ny1.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выписан из больницы, пишет sportarena.by, куда попал, получив перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

Ирландец перенес операцию, которая длилась 3,5 часа. В ходе хирургического вмешательства ему в ногу был установлен интрамедуллярный стержень.

Напомним, в ночь на 11 июля в главном поединке турнира UFC 264 Порье одержал победу над Макгрегором в первом раунде.

Это был третий поединок Макгрегора и Порье. В первом бою в сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца, во втором сильнее был Дастин.
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