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Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила, что приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио.



Я приняла очень трудное для меня решение — не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр! — написала Азаренко, сообщает Прессбол.

31-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призер в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
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