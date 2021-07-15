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Чемпионат мира-2021 по академической гребле снова отменен

В прошлом году международная федерация отменила первенство планеты в Словении из-за пандемии коронавируса.


 Чемпионат мира по академической гребле 2021 года в Шанхае отменен в связи с пандемией коронавируса, пишет Sputnik, говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации гребного спорта.

"Исполком World Rowing обсудил возможность проведения соревнований в другом городе, однако в связи с возникшими сложностями неохотно пришел к выводу, что, к сожалению, времени для подтверждения нового хозяина и подготовки регаты чемпионата мира недостаточно", - пояснили в пресс-службе федерации.

Первенство мира среди лучших академических гребцов, где принимала бы участие и белорусская сборная, должно было пройти в Китае 17-24 октября текущего года.
Международная федерация гребного спорта второй год к ряду отменяет проведение Чемпионата мира в связи с пандемией коронавируса. В предыдущий раз соревнования должны были пройти в Словении в 2020 году.

На прошедшем недавно первенстве Европы в польской Познани белорусским гребцам удалось завоевать золото и бронзу. Заслуженные медали получили байдарка-четверка в составе Павла Медведева, Ильи Федоренко, Кирилла Никитина и Виталия Белько на дистанции 1000 метров и Елена Ноздрева в гонках каноэ-одиночек на дистанции 500 метров.

Особые медальные надежды Беларусь связывает с выступление сборной на Олимпиаде в Токио. На предыдущем олимпийском первенстве в Рио-де-Жанейро белорусских гребцов отстранили по надуманным причинам.
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