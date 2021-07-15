18-летний беларусский форвард проходит просмотр в бельгийском клубе
18-летний беларусский форвард Дмитрий Латыхов из минского «Динамо» проходит просмотр в льежском «Стандарде», сообщает журналист Николай Иванов
В начале июля Латыхов дебютировал в высшей лиге, отыграв 17 минут в игре со «Славией». Форвард имеет хорошую статистику в турнире дублеров: 12 голов в 13 играх (второй бомбардир лиги).
«Стандард» выступает в чемпионате Бельгии. В минувшем сезоне заняла шестое место в турнире.
Источник: tribuna
17:07 15/07/2021
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