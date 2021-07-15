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Канашиц: Беларуский футбол достиг своего дна

Сотрудник «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц поделился мнением о развитии беларусского футбола.

«Так случилось, что беларусский футбол после многолетнего падения достиг своего дна и сейчас пытается от него оттолкнуться, чтобы начать постепенное всплытие. Нынешнее положение дел печально по своей сути и своим результатам, но полезно опытом и глубоким пониманием истинного положения дел. 

Ситуация, когда посредственный, ничего из себя не представляющий футболист заштатного клуба в месяц получал больше, чем комбайнер или заводчанин за весь год, была похожа за Зазеркалье, и именно она во многом стала ключевой, привела к полному краху.

Сейчас финансовый крен в АБФФ и Министерстве спорта пытаются выправить, но дело, конечно, идет со скрипом. Закостеневшую за долгие годы систему менять непросто, да и некоторые игроки продолжают считать себя великими мастерами, а свой выход на поле — сродни миссии суперчеловека, призванной спасти Вселенную от катастрофы. 

На деле же, как видим, не получается даже забить хотя бы один гол в ворота соперника в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. 

Теперь предстоит еще одна проверка на вшивость — матч второго раунда Лиги конференций против чемпиона Люксембурга клуба «Фола». Соперник совсем не из числа грандов. Однако вспомните: в прошлом сезоне в Лиге Европы «горняки» умудрились уступить даже молдавскому «Сфынтул Георге», – написал Канашиц.
Источник: tribuna.com
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