







«Так случилось, что беларусский футбол после многолетнего падения достиг своего дна и сейчас пытается от него оттолкнуться, чтобы начать постепенное всплытие. Нынешнее положение дел печально по своей сути и своим результатам, но полезно опытом и глубоким пониманием истинного положения дел. Ситуация, когда посредственный, ничего из себя не представляющий футболист заштатного клуба в месяц получал больше, чем комбайнер или заводчанин за весь год, была похожа за Зазеркалье, и именно она во многом стала ключевой, привела к полному краху.





Сейчас финансовый крен в АБФФ и Министерстве спорта пытаются выправить, но дело, конечно, идет со скрипом. Закостеневшую за долгие годы систему менять непросто, да и некоторые игроки продолжают считать себя великими мастерами, а свой выход на поле — сродни миссии суперчеловека, призванной спасти Вселенную от катастрофы. На деле же, как видим, не получается даже забить хотя бы один гол в ворота соперника в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.



