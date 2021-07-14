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Российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, отобравшихся на Олимпийские игра в Токио, поймали на допинге. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).





Спортсмены были отстранены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии РИА Новости сообщил, что организация будет бороться за право атлетов участвовать в Играх.





В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.





Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.



