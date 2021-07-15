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Олимпийские игры без "рукопожатий и объятий. Спортсмены будут надевать на себя медали сами

Олимпийские игры в Токио пройдут без рукопожатий и объятий во время церемонии награждения.

Фото: Олимпиада в Токио пройдет без рукопожатий и объятий (Getty Images)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

"Медали на шею не будут одевать", - сказал Бах агентству Associated Press, уточнив, что награды будут представлены спортсменам на подносе, откуда они их заберут самостоятельно.

"Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, сделает это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше", - добавил глава МОК.

Он также сообщил, что во время церемонии награждения "не будет рукопожатий и объятий".

Напомним, Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля. Соревнования пройдут при пустых трибунах, поскольку в столице Японии введен режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
rbc.ua
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