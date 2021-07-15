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Английские футболисты подозреваются в расистских оскорблениях в адрес игроков национальной сборной

Футболисты молодежной команды "Портсмут" подозреваются в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии, сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.



Ранее в соцсетях появилась переписка игроков в командном чате, в которой они используют расистские выражения.

"Клуб получил информацию об изображениях, распространяющихся в социальных сетях. Мы немедленно начали расследование и представим обновленную информацию, как только оно будет завершено. "Портсмут" решительно осуждает расизм и поддерживает искоренение всех форм дискриминации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Расистский скандал разгорелся в Великобритании после финального матча чемпионата Европы-2020, в котором сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).

После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.
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