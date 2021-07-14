Белорус Илья Шкурин забил второй гол за киевское "Динамо"

Белорус Илья Шкурин забил второй гол за киевское "Динамо". 21-летний нападающий отмечается во втором товарищеском матче подряд. Он недавно оказался в аренде в украинском клубе и поехал с командой на сборы в Швейцарию. Сначала Шкурин забил гол "Сервету", а потом — "Сьону".