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Белорус Илья Шкурин забил второй гол за киевское "Динамо"

Белорус Илья Шкурин забил второй гол за киевское "Динамо". 21-летний нападающий отмечается во втором товарищеском матче подряд. Он недавно оказался в аренде в украинском клубе и поехал с командой на сборы в Швейцарию. Сначала Шкурин забил гол "Сервету", а потом — "Сьону".

Илья Шкурин / @DynamoKyiv​

Лучший бомбардир белорусского чемпионата (в составе "Энергетика-БГУ" — 19 мячей в 26 матчах) Илья Шкурин в конце 2019-го перешёл в московский ЦСКА. Однако закрепиться там в основном составе не смог. Предполагается, передает Еврорадио, что аренда в Киеве поможет Шкурину доказать свои бомбардирские качества.

После президентских выборов и разгона мирных протестов Илья Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной руководит Александр Лукашенко.
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