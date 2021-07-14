Болельщики выбрали самый красивый гол Евро-2020









УЕФА назвал автора самого красивого гола на чемпионате Европы по итогам голосования болельщиков, пишет Sputnik.





Свои голоса оставили больше 800 тысяч человек, победителем стал в итоге чех Патрик Шик и его мяч в ворота Шотландии.





В топ-10 также попали итальянец Лоренцо Инсинье и его гол в ворота сборной Бельгии, француз Поль Погба и его мяч в ворота Швейцарии, хорват Лука Модрич и его шедевр в ворота Шотландии, бельгиец Кевин Де Брюйне, отметившийся в матче против Дании, датчанин Миккель Дамсгор и его красивый штрафной удар в ворота Англии, испанец Альваро Мората с голом Италии, украинец Андрей Ярмоленко и его мяч в ворота Нидерландов, итальянец Федерико Кьеза с голом в ворота Испании, а также Криштиану Роналду с голом в ворота Венгрии.





Ранее УЕФА обнародовал символическую сборную Евро-2020, в которую попали пять итальянцев и трое англичан. Кстати, Криштиану Роналду в этой звездной команде места не нашлось.







