Олимпиада в Токио: чего ждать от выступлений белорусов

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Долгожданные Олимпийские игры стартуют уже на следующей неделе. За всю историю летних Олимпиад, в которых приняли участие атлеты суверенной республики, на нынешние Игры отправляется самая малочисленная белорусская делегация – 109 человек. Так, в 1996 году от РБ выступало 157 спортсменов, в 2000-м – 139, в 2004-м – 151, в 2008-м – 177, в 2012-м – 160, в 2016-м – 120.





Для олимпийцев со всего мира стал ударом перенос Игр в Токио с 2020-го на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Сказалось это на моральном состоянии и белорусских атлетов. Кто-то говорил, что перенос – возможность отобраться на главный старт четырехлетия, для кого-то это стало точкой в карьере.

Сколько медалей в такой ситуации могут завоевать наши спортсмены, предположил колумнист Sputnik Беларусь Александр Жибуль.

Тяжелая атлетика





Из-за прежних проблем с допингом, квота белорусов для участия в токийской Олимпиаде была урезана до двух человек (один мужчина и одна женщина). Тем не менее, Дарья Наумова и Евгений Тихонцов могут удивить своих соперников.





На счету Наумовой уже есть серебряная награда Игр в Рио, к тому же и в последние годы спортсменка не остановилась, а продолжила коллекционировать трофеи, став серебряным призером мирового форума-2018 и победительницей чемпионата Европы-2019.

Тихонцов – молодой и амбициозный тяжелоатлет, который записал в свой актив за последние два года чемпионство Европы и мира (2019).

Плавание





Белорусскую школу плавания в Токио представят Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Евгений Цуркин, Анастасия Кулешова, Анастасия Коряковская, Артем Мачекин и Никита Цмыг.

За последние несколько лет Шиманович успешно коллекционировал медали турниров. А в прошлом году авторитетный портал swimswam.com признал его лучшим пловцом 2020-го.





Остается надеется, что жажда новых побед осталась у Ильи на Олимпиаду, на "голубых дорожках" он может дать бой любому спортсмену.

Анастасия Шкурдай - Sputnik Беларусь, 1920, 14.07.2021





Несмотря на юный возраст, не отстает от элиты мирового спорта и Шкурдай, переписывающая один рекорд за другим. Если все пойдет по плану, то именно Илья и Анастасия поднимутся на пьедестал почета.

Бокс





Дмитрий Асанов уже успел почувствовать вкус олимпийского бокса, побывал он и на Играх в Рио, однако завоевать награду тогда не удалось. Сейчас молодой атлет задумывается о профессиональном боксе, а уходить из любителей нужно красиво. Да и в "профах" чемпионы Игр ценятся гораздо больше, поэтому от белоруса стоит ожидать максимум концентрации и медали.

Стоит отметить, что именно Асанов среди белорусов в 2021-м году завоевал первую олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Париже.

Легкая атлетика





Стоит отметить, что среди белорусов выступит внушительное количество легкоатлетов – 34 спортсмена.

Особые ожидания связаны с прыгуном в высоту Максимом Недосековым. Как только в 2020-ом появилась информация о переносе ОИ, он признавался, что расстроен, правда, за год спортсмен смог взять себя в руки и показать лучший результат этого сезона в мире. Недавно на турнире в венгерском Секешфехерваре ему покорились невероятные 2,37 метра. Победным в Рио стал результат в 2,38, для бронзы нужно было взять – 2,33. Таким образом, у Недосекова есть все шансы рассчитывать на попадание в заветную тройку.





Не стоит списывать со счетов и капитана команды сборной Беларуси Ивана Тихона. За плечами известного молотобойца уже пять Олимпиад и две награды (бронзовая и серебряная). Опыта ему не занимать, и бой он может дать достойный.

Метательница копья Татьяна Холодович также может удивить. Чемпионка Европы-2016 и II Европейских игр во второй раз отправится на Олимпиаду. В Рио Татьяна стала пятой, уступив обладательнице бронзы 0,52 метра. Токио для нее станет второй попыткой взойти на пьедестал почета.

Борьба





Белорусы имеют в активе восемь лицензий в трех видах борьбы (женской, вольной и греко-римской). Это тот вид спорта, который регулярно приносит медали нашей республике на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Так, в Рио сразу три атлета поднимались на пьедестал почета - Мария Мамошук (серебро), Джавид Гамзатов (греко-римский стиль, бронза) и Ибрагим Саидов (вольный стиль, бронза).

В Токио белорусы приготовили также ядерный состав. Правда, в греко-римской борьбе выступит лишь один Кирилл Маскевич (весовая категория 87 килограммов), но зато какой. На Кубке мира в Сербии он без проблем завоевал золотую медаль, одержав в финале победу над олимпийским чемпионом-2016 россиянином Давитом Чакветадзе.





Отправится на Игры и двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская (53), а также двукратная победительница континентальных форумов Ирина Курочкина (57) и победительница двух Европейских игр Василиса Марзалюк (76). Для последней эта Олимпиада, вероятнее всего, станет последней, так как спортсменка не раз говорила о желании уйти из спорта и заняться семьей. Отличная возможность поставить жирную точку в карьере.





Голодны до побед и "вольники": Магомедхабиб Кадимагомедов (74), приехав в Беларусь, с ходу завоевал для нашей страны золото чемпионата Европы-2020 в Риме и нацелен на награду главного старта четырехлетия. Али Шабанов (86) имеет в своей копилке множество медалей престижных турниров, теперь есть отличная возможность пополнить коллекцию. Для Александра Гуштына (97) Токио станет еще одной возможностью взять реванш у своего давнего оппонента россиянина Абдулрашида Садулаева.

Гребля на байдарках и каноэ





Этот вид спорта для белорусов уже стал традиционным. К сожалению, в Рио мужская команда не выступила, хотя у нее и было семь лицензий, так как наших атлетов за три недели до вылета на Игры обвинили в употреблении допинга. Ситуацию удалось урегулировать, но слишком поздно, гребцы в Рио полететь не смогли. Тем не менее, женская байдарка-четверка в составе Маргариты Махневой, Надежды Лепешко, Ольги Худенко и Марины Литвинчук смогла завоевать бронзу.





Недавно главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович заявил, что ударным звеном на Олимпиаде в Токио будет женская байдарка.





"У меня появилась какая-то внутренняя уверенность, что они доедут двойку очень серьезно. И доедут они эту четверку. Вот два сольных номера программы. Одиночка 500, двойка 500 и четверка 500", - сказал наставник сборной.





Также особые надежды он связывает с мужской байдаркой-одиночкой Олега Юрени.





Некоторые спортсмены уже находятся в Токио, другим еще предстоит прилететь в Страну восходящего солнца, но мысленно атлеты уже там. Спорт - вещь непредсказуемая, поэтому будем надеяться, что медалей будет гораздо больше. Sputnik внимательно следит за главным стартом четырехлетия.





А Олимпиада начнется уже скоро: 23 июля и продлится по 8 августа.







