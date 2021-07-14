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МОК изменил олимпийскую клятву, добавив в нее слова про равенство и борьбу с дискриминацией

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил олимпийскую клятву, которую на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио произнесут представители спортсменов, судей и тренеров.




До 2018 года все три категории произносили собственные клятвы, но в Пхенчхане-2018 клятву объединили. В Токио-2020 клятву произнесут не три человека, как раньше, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре – мужчина и женщина. Это сделано ради гендерного равенства.

В саму клятву добавили слова про равенство и борьбу с дискриминацией.

«Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства.

Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации.

Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше», – говорится в обновленной клятве.
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