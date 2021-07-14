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Российских олимпийцев учат: как в Токио отвечать на вопросы о Крыме и допинге

Олимпийский комитет России (ОКР) разослал российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде в Токио, памятку о том, как вести себя в соцсетях и с журналистами.

С памяткой ознакомились «Ведомости».

В ней сказано, что перед Олимпиадой атлетам будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но они могут носить «провокационный характер», а неосторожный ответ, «на который порой умело могут „развести“ специально обученные люди», негативно скажется на спортсмене.

На Олимпиаде спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в памятке. Самый простой вариант — ответить «Без комментариев». Но ответы на некоторые вопросы в памятке уже прописаны.

О Крыме и Донбассе. Рекомендовано не обсуждать, так как «спорт должен оставаться вне политики».

О допинговых скандалах в российском спорте. Олимпийцам предлагается говорить, что они в них никогда не участвовали, а санкции за допинг против России должны комментировать те, кто их вводил.

О нейтральном статусе российских спортсменов. На этот вопрос подготовлен ответ о том, что россияне все равно представляют свою родину и хотели бы слышать российский гимн на Играх.

О домогательствах. Спортсменам предложено отвечать так: «Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

О движении Black Lives Matter. Спортсмен может пояснить, что отношение к BLM — личное дело каждого, но «Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

Также атлетов попросили «не поддаваться на провокации в соцсетях», а также помнить, что, согласно Олимпийской хартии, с 14 июля по 11 августа им нельзя участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров и надо учитывать это при планировании рекламных постов.
Источник: meduza.io
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