Макгрегор отстранен от боев до 2022 года
Боец UFC Конор Макгрегор отстранен от выступлений до января 2022 года по медицинским показаниям, сообщило издание The Irish Sun.
Ирландец в субботу 10 июля в бою в Лас-Вегасе против американца Дастина Пуарье под конец первого раунда сломал левую ногу.
Макгрегор не смог продолжить поединок: с арены его забирали на носилках. В понедельник боец рассказал, что ему успешно сделали операцию.
Срок отстранения Макгрегора от выступлений могут сократить, если спортсмен получит соответствующее разрешение медиков. Однако в любом случае спортсмен пропустит как минимум шесть недель.
08:24 14/07/2021
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