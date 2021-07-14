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Макгрегор отстранен от боев до 2022 года

Боец UFC Конор Макгрегор отстранен от выступлений до января 2022 года по медицинским показаниям, сообщило издание The Irish Sun.


Ирландец в субботу 10 июля в бою в Лас-Вегасе против американца Дастина Пуарье под конец первого раунда сломал левую ногу.

Макгрегор не смог продолжить поединок: с арены его забирали на носилках. В понедельник боец рассказал, что ему успешно сделали операцию.

Срок отстранения Макгрегора от выступлений могут сократить, если спортсмен получит соответствующее разрешение медиков. Однако в любом случае спортсмен пропустит как минимум шесть недель.
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