







"Мы пока только смотрим. До 16-го числа надо принять решение. Казань дешевле для аренда стадиона. А в принципе полет практически как до Москвы, чуть дальше только. Но там ценник для аренды стадиона в три-пять раз дороже, а мы, естественно, деньги считаем", — сказал в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".





Напомним, что после принудительной посадки в Минске самолета с блогером Романом Протасевичем, авиакомпании многих стран прекратили полты в Беларусь и над Беларусью. В итоге футболисты ищут "пятый угол" - нейтральное поле -- для проведения международных матчей. Ну и мы с вами тоже...



