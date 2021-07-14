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О матче «Шахтер» – «Лудогорец»: «В Солигорске любят снимать тренеров после неудачи в еврокубках»

Журналист Владислав Татур поделился мнением о матче «Шахтер» – «Лудогорец» (0:1).

«Сегодня не было впечатления, что играли команды разного уровня: у болгар до гола ничего – у «Шахтера» два момента, но Дарбо не завершил сольный проход до перерыва, а на старте второго тайма не заковыряли.

Пропустили в контратаке после первого же углового у чужих ворот – важно отметить передачу голкипера.

По сумме двух матчей – все по делу.

Так и не понял два старта Джордже Ивановича. Да, сильное портфолио, но сразу в основу на такие игры?

0:1, 0:1, 0:1, 0:1 – четыре матча «Шахтера» в ЛЧ. Стабильность.

В Солигорске любят снимать тренеров после неудачи в еврокубках (Кубарев, Вернидуб).

Как думаете: Григорчук все или будут ориентироваться на выступление в Лиге конференций?» – написал Татур в своем Telegram-канале.
by.tribuna.com
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