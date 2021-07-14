«Сегодня не было впечатления, что играли команды разного уровня: у болгар до гола ничего – у «Шахтера» два момента, но Дарбо не завершил сольный проход до перерыва, а на старте второго тайма не заковыряли.





Пропустили в контратаке после первого же углового у чужих ворот – важно отметить передачу голкипера.





По сумме двух матчей – все по делу.





Так и не понял два старта Джордже Ивановича. Да, сильное портфолио, но сразу в основу на такие игры?





0:1, 0:1, 0:1, 0:1 – четыре матча «Шахтера» в ЛЧ. Стабильность.





В Солигорске любят снимать тренеров после неудачи в еврокубках (Кубарев, Вернидуб).





Как думаете: Григорчук все или будут ориентироваться на выступление в Лиге конференций?» – написал Татур в своем Telegram-канале.



