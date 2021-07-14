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Трое африканских футболистов получили по восемь месяцев колонии. Они пытались нелегально проникнуть в Россию из Беларуси

Трое африканских футболистов угодили в тюрьму за попытку незаконного пересечения российской границы.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В феврале 2021 года граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар прибыли в Беларусь на сборы с одним из местных клубов.

Футболисты поняли, что клуб не соответствует их амбициям и приняли решение попробовать свои силы в России.

Спустя всего две недели после прибытия в Беларуси они договорились с местным таксистом, чтобы тот доставил их к российской границе. 25 февраля африканцы спешились в районе деревни Лобок Невельского района Псковской области и попытались вдоль железной дороги пройти в РФ. Вскоре они были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. При этом у футболистов отсутствовали паспорта. Документы остались у руководства белорусского клуба.

В итоге Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого из африканских граждан к восьми месяцам исправительной колонии, пишет Трибуна.
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