



В феврале 2021 года граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар прибыли в Беларусь на сборы с одним из местных клубов.





Футболисты поняли, что клуб не соответствует их амбициям и приняли решение попробовать свои силы в России.





Спустя всего две недели после прибытия в Беларуси они договорились с местным таксистом, чтобы тот доставил их к российской границе. 25 февраля африканцы спешились в районе деревни Лобок Невельского района Псковской области и попытались вдоль железной дороги пройти в РФ. Вскоре они были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. При этом у футболистов отсутствовали паспорта. Документы остались у руководства белорусского клуба.





В итоге Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого из африканских граждан к восьми месяцам исправительной колонии, пишет Трибуна.



