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В Токио открыли Олимпийскую деревню - 21 здание, более 3600 комнат

Спортсменов туда начнут пускать только через пять дней.


 Олимпийская деревня.

Как сообщает НОК Украины, дома для участников Игр расположены на берегу Токийского залива и общая площадь составляет около 44 гектаров.
Олимпийская деревня включает 21 здание. Для проживания атлетам предоставлено более 3600 комнат.

Интересно, что кровати в комнатах спортсменов сделаны из картона, а матрасы из пластика - все они пригодны для дальнейшей переработки. Такие "картонные" кровати способны выдержать вес до 200 кг.


Отметим, что согласно новым протоколам, разработанных Оргкомитетом Игр в Токио, спортсмены будут приезжать в Деревню не ранее чем за 5 дней до начала своих соревнований и уезжать в течение 2 суток после завершения выступлений.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Олимпийской деревни круглосуточно будет работать отдельный медицинский блок. Атлеты каждый день будут сдавать тесты, в течение всего времени пребывания в Токио носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности.

Напомним, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. 
korrespondent.net
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